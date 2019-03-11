Александровец зарубил топором друга в бане

11 Март 15:32 2019-03-11T15:32:46+03:00

Они выпивали, а потом поссорились

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Возбуждено уголовное дело за убийство в отношении 40-летнего жителя города Александрова.

Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, вечером 7 марта 2019 года несколько мужчин собрались у друга, употребляли спиртное, парились в бане. К утру 8 марта закончился алкоголь, трое мужчин пошли за очередной порцией. В бане остались двое: 40-летний подозреваемый и 26-летний молодой человек.

Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил топором 26-летнего парня, который потом скончался. Позже 40-летний александровец пояснил, что причиной убийства стало алкогольное опьянение. Сейчас он находится под стражей.

По данным следствия, приятели, в том числе подозреваемый, имеют достаточное материальное благополучие, работают в сфере строительно-ремонтных услуг, имеют семьи.

Убитый молодой человек, оказавшийся в компании, проживал в Александрове с отцом, который в рамках расследования представляет интересы погибшего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU