Александровец зарубил топором друга в бане
Возбуждено уголовное дело за убийство в отношении 40-летнего жителя города Александрова.
Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, вечером 7 марта 2019 года несколько мужчин собрались у друга, употребляли спиртное, парились в бане. К утру 8 марта закончился алкоголь, трое мужчин пошли за очередной порцией. В бане остались двое: 40-летний подозреваемый и 26-летний молодой человек.
Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил топором 26-летнего парня, который потом скончался. Позже 40-летний александровец пояснил, что причиной убийства стало алкогольное опьянение. Сейчас он находится под стражей.
По данным следствия, приятели, в том числе подозреваемый, имеют достаточное материальное благополучие, работают в сфере строительно-ремонтных услуг, имеют семьи.
Убитый молодой человек, оказавшийся в компании, проживал в Александрове с отцом, который в рамках расследования представляет интересы погибшего сына.
ИСТОЧНИК KP.RU