2019-03-11T14:37:14+03:00
Спорт

Бывшего игрока владимирского "Торпедо" Максима Беляева вызвали в сборную России

Он будет готовиться к первым отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года
Алексей СУХОВ
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Бывший игрок владимирского "Торпедо" Максим Беляев получил приглашение в сборную России. Сейчас футболист выступает за тульский "Арсенал".

Он будет готовиться к первым отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта). Сбор национальной команды начнётся 17 марта в Новогорске.

«Когда получил вызов в сборную, я был в парикмахерской. Очень обрадовался, заодно и прическу сделал по этому поводу. Конечно, благодарен тренерам сборной за доверие. Для меня этот вызов – мотивация для того, чтобы расти и прогрессировать в дальнейшем», – цитирует Беляеа портал sports.ru.

Во владимирском «Торпедо» Максим Беляев провел один сезон. В 2011/2012 годах он сыграл за наш клуб 15 матчей, забил 4 гола. В своих интервью он признавался, что одержим футболом и ставит перед собой цель играть в английской Премьер-Лиге. Его мечта выступать зп «Манчестер Юнайтед».

ИСТОЧНИК KP.RU

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