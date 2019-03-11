Благодаря оптике «Ростелекома» концерт «Мартовские серенады» посмотрели сто тысяч владимирцев

11 Март 14:36 2019-03-11T14:36:36+03:00

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«Ростелеком» поддержал трансляцию эстрадного шоу «Мартовские серенады» во Владимире. Как цифровой партнёр мероприятия, национальный провайдер провёл оптику в Областной Дворец культуры и искусства. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с в оптическом канале позволила обеспечить высокое качество прямой трансляции на областном телеканале «Губерния-33», которую посмотрели более ста тысяч зрителей. В концерте приняли участие известные владимирские артисты и финалисты вокального конкурса «Поющая губерния».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Телерадиокомпания «Губерния-33» – наш давний партнёр и клиент. В этот раз мы обеспечили прямую трансляцию концерта, посвященному международному женскому дню. Надеюсь, внимание к себе ощутили большинство жительниц 33-го региона. Те, кому планы на вечер помешали насладиться музыкой, могут посмотреть концерт в записи через сервис «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Богатый функционал услуги позволяет просматривать эфир в комфортном режиме, записывать передачи в архив, чтобы потом в удобное время насладиться «любимчиками». Кстати, после просмотра концерта многие песни наши дорогие женщины могут спеть сами: им в помощь опция «Караоке» с богатой подборкой композиций на любой вкус».

Телеканал «Губерния-33» доступен для просмотра всем абонентам «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во Владимирском регионе. Опция «Управление просмотром» позволяет посмотреть любые программы и фильмы за последние три дня: абоненты «Ростелекома» не пропустят интересную передачу из-за домашних хлопот или работы. Сервис позволяет перематывать и останавливать эфир, записывать передачи, например, праздничный концерт «Мартовские серенады», в архив для пересмотра позднее.

Тем же, кому хочется постоянно иметь «телевизор» под рукой, «Ростелеком» предлагает установить приложение Wink. Одна учётная запись позволяет пользоваться общей подпиской сразу на нескольких устройствах. Приложение доступно для платформ iOS, Android и Smart TV. Оно позволяет смотреть не только любимые телепередачи в любое удобное время и в удобном месте, но также выбрать для просмотра любой фильм из крупнейшей базы. Каждый месяц видеотека сервиса пополняется более чем 200 новинками кинопроката. Компания предлагает зрителю только лицензионный контент по доступным ценам.

Информацию обо всех возможностях Wink и «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» можно найти на официальном сайте компании, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8-800-100-0-800.

ИСТОЧНИК KP.RU