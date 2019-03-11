В Меленковском районе на пожаре погибли два человека

11 Март 14:01 2019-03-11T14:01:12+03:00

Один из них - хозяин дома

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Пожар в деревянном доме в деревне Селено Меленковского района случился рано утром. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 6.19. При разборе завалов были обнаружены тела двух погибших мужчин. Один из них, вероятно, был хозяином дома.

По данным МЧС по Владимирской области, площадь пожара составила 100 квадратных метра. Пожар тушили 15 человек, привлекалось 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU