2019-03-11T14:01:12+03:00
Происшествия

В Меленковском районе на пожаре погибли два человека

Один из них - хозяин дома
Артём Черепанов
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Пожар в деревянном доме в деревне Селено Меленковского района случился рано утром. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 6.19. При разборе завалов были обнаружены тела двух погибших мужчин. Один из них, вероятно, был хозяином дома.

По данным МЧС по Владимирской области, площадь пожара составила 100 квадратных метра. Пожар тушили 15 человек, привлекалось 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки