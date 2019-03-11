Владимирский спортсмен выиграл «серебро» первенства Европы по греко-римской борьбе

11 Март 13:42 2019-03-11T13:42:20+03:00

В соревнованиях участвовали около 300 человек из 35 стран Европы

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Магомед Ярбилов, выступавший в составе российской сборной за Владимирскую область на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет в городе Нови-Сад (Сербия) с 4 по 10 марта, завоевал на соревнованиях серебряную медаль.

Владимирец, боровшийся в весовой категории до «72 кг», уступил в финале победу спортсмену из Грузии. В общей сложности соперниками Ярбилова в его весовой категории стали около 30 спортсменов.

Всего в первенстве Европы участвовали около 300 человек из 35 стран Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU