2019-03-11T13:42:20+03:00
Спорт

Владимирский спортсмен выиграл «серебро» первенства Европы по греко-римской борьбе

В соревнованиях участвовали около 300 человек из 35 стран Европы
Алексей СУХОВ
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Магомед Ярбилов, выступавший в составе российской сборной за Владимирскую область на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет в городе Нови-Сад (Сербия) с 4 по 10 марта, завоевал на соревнованиях серебряную медаль.

Владимирец, боровшийся в весовой категории до «72 кг», уступил в финале победу спортсмену из Грузии. В общей сложности соперниками Ярбилова в его весовой категории стали около 30 спортсменов.

Всего в первенстве Европы участвовали около 300 человек из 35 стран Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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