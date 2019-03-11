В Муроме закрыли уголовное дело против женщины, насмерть придавившей грудью ребенка

11 Март 13:26 2019-03-11T13:26:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Подмосковья, насмерть придававшей своего ребенка грудью. Суд принял ходатайство отца малыша о примирении сторон, уголовное преследование было прекращено.

Трагедия произошла 1 января 2019 года. Семья из Подмосковья приехала на праздники в Муром к родным, расместившись в родительском доме. В Новогоднюю ночь 33-летняя мать малыша немного выпила за столом, а около 2 часов ночи услышала крик ребенка. Женщина немедленно пришла в комнату, положила малыша на кровать и легла рядом, начав кормить ребенка грудью. Проснулась мать около 9 утра, обнаружив малыша мертвым. Шестимесячный малыш умер в результате асфиксии.

Пресс-служба Следкома сообщает, что семья, потерявшая ребенка, характеризуется положительно и переживает потерю малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU