2019-03-11T13:26:10+03:00
Происшествия

В Муроме закрыли уголовное дело против женщины, насмерть придавившей грудью ребенка

Отец малыша ходатайствовал о примирении сторон
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Подмосковья, насмерть придававшей своего ребенка грудью. Суд принял ходатайство отца малыша о примирении сторон, уголовное преследование было прекращено.

Трагедия произошла 1 января 2019 года. Семья из Подмосковья приехала на праздники в Муром к родным, расместившись в родительском доме. В Новогоднюю ночь 33-летняя мать малыша немного выпила за столом, а около 2 часов ночи услышала крик ребенка. Женщина немедленно пришла в комнату, положила малыша на кровать и легла рядом, начав кормить ребенка грудью. Проснулась мать около 9 утра, обнаружив малыша мертвым. Шестимесячный малыш умер в результате асфиксии.

Пресс-служба Следкома сообщает, что семья, потерявшая ребенка, характеризуется положительно и переживает потерю малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки