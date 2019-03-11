2019-03-11T12:58:33+03:00
Общество

Александровская фирма задолжала сотрудникам за декабрь прошлого года

Часть из них работали неофициально
Артём Черепанов
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Александровская городская прокуратура проверила сведения о невыплате зарплаты в ООО "Виктория", занимающейся деревообработкой. Выяснилось, что компания задолжала зарплату 27 сотрудникам за декабрь 2018 года. Долг составил 216 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что часть сотрудников работали на фирме без оформления трудового договора. По результатам проверки, прокуратура через суд взыскала деньги в пользу работников. Кроме того, руководителя фирмы привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты сотрудникам, а также за уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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