2019-03-11T12:19:04+03:00
Спорт

ФК "Муром" пополнил состав двумя игроками армянского "Пюника"

Денис Войнов был основным игроком команды, Егор Тараконов - резервистом
Сергей МОРКОВКИН
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Футбольный клуб "Муром" продолжает пополнять состав команды перед стартом весенней части турнира ПФЛ. Состав команды пополнили еще два футболиста: полузащитник Денис Войнов и защитник Егор Тараканов. Оба игрока с российским паспортом (в ПФЛ можно заявлять только местных игроков) последний сезон провели в составе одной из сильнейших команд Армении "Пюнике". Видимо, игроки приглянулись тренерскому штабу "Мурома" в игре с этой командой в кубке ФНЛ, завершившейся со счетом 1:1.

Денис Войнов - 29-летний воспитанник столичного "Локомотива". Выступал за юношескую, молодежную (шесть матчей) и университетскую сборную России. Играл в московском "Торпедо", нальчинском "Спартаке" и курском "Авангарде", в составе которого становился финалистом Кубка России. За "Пюник" провел 12 матчей, забил один гол.

31-летний защитник Егор Тараканов - воспитанник ижевского футбола. Играл в составе ФК "Краснодар", "Торпедо" (Москва), "Волга" (Нижний Новгород), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Торпедо" (Армавир) и "Арарат" (Москва). В составе "Пюника" официальных матчей не играл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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