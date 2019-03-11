ФК "Муром" пополнил состав двумя игроками армянского "Пюника"
Футбольный клуб "Муром" продолжает пополнять состав команды перед стартом весенней части турнира ПФЛ. Состав команды пополнили еще два футболиста: полузащитник Денис Войнов и защитник Егор Тараканов. Оба игрока с российским паспортом (в ПФЛ можно заявлять только местных игроков) последний сезон провели в составе одной из сильнейших команд Армении "Пюнике". Видимо, игроки приглянулись тренерскому штабу "Мурома" в игре с этой командой в кубке ФНЛ, завершившейся со счетом 1:1.
Денис Войнов - 29-летний воспитанник столичного "Локомотива". Выступал за юношескую, молодежную (шесть матчей) и университетскую сборную России. Играл в московском "Торпедо", нальчинском "Спартаке" и курском "Авангарде", в составе которого становился финалистом Кубка России. За "Пюник" провел 12 матчей, забил один гол.
31-летний защитник Егор Тараканов - воспитанник ижевского футбола. Играл в составе ФК "Краснодар", "Торпедо" (Москва), "Волга" (Нижний Новгород), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Торпедо" (Армавир) и "Арарат" (Москва). В составе "Пюника" официальных матчей не играл.
ИСТОЧНИК KP.RU