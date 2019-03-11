Муромский лыжник Иван Якимушкин стал трехкратным подедителем Универсиады-2019

11 Март 12:01 2019-03-11T12:01:23+03:00

И был дисквалифицирован в спринте

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22-летний муромский лыжник Иван Якимушкин, выступающий за Тюмень, выиграл три золотые медали на Универсиаде, проходящей в Красноярске. Российский спортсмен мог выиграть и четвертую медаль, но был дисквалифицирован в спринте.

Иван Якумушкин победил на индивидуальной гонке на 10 километров, гонке преследования, а также одержал победу в составе эстафетной сборной команды России.

В спринте Иван Якимушкин тажке пришел первым, но был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Результат российского лыжника был аннулирован, победа досталась Александру Терентьеву.

ИСТОЧНИК KP.RU