Муромский лыжник Иван Якимушкин стал трехкратным подедителем Универсиады-2019
И был дисквалифицирован в спринте
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22-летний муромский лыжник Иван Якимушкин, выступающий за Тюмень, выиграл три золотые медали на Универсиаде, проходящей в Красноярске. Российский спортсмен мог выиграть и четвертую медаль, но был дисквалифицирован в спринте.
Иван Якумушкин победил на индивидуальной гонке на 10 километров, гонке преследования, а также одержал победу в составе эстафетной сборной команды России.
В спринте Иван Якимушкин тажке пришел первым, но был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Результат российского лыжника был аннулирован, победа досталась Александру Терентьеву.
ИСТОЧНИК KP.RU