Врачи областной клинической больницы спасли пациента от смертельной болезни

11 Март 10:43 2019-03-11T11:30:51+03:00

AL-амилоидоз еще не так давно считался неизлечимым

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Болезнь приводит к тяжелым поражениям сердца, почек, органов желудочно-кишечного тракта, центральной и периферической нервной системы. До недавнего времени диагноз "АL-амилоидоз" являлся для пациентов приговором. Однако достижения современной медицины позволили врачам добиваться длительной устойчивой ремиссии заболевания, и один из таких случаев произошел в клинической практике владимирской ОКБ.

Специалистам лечебного учреждения удалось спасти жизнь молодого человека, которому диагноз "АL-амилоидоз" был поставлен еще в 2013 году. Заболевание активно прогрессировало, привело к дисфункции сердца, почек, периферической нервной системы, органов желудочно-кишечного тракта. Пациент был практически обездвижен и без незамедлительного начала лечения мог прожить не более полугода.

В результате лечения у пациента полностью исчезли признаки сердечной недостаточности и вегетативной дисфункции, которые могли привести к смерти. Постепенно нормализовались размеры печени, селезенки и лимфоузлов, полностью восстановилась функция почек. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, вернулся к полноценной жизни и даже устроился на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU