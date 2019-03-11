2019-03-11T15:21:57+03:00
Происшествия

В Коврове и районе обнаружили очаги бешенства

Положительные результаты пришли из лаборатории
Ольга МАКАРОВА
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Два очаг бешенства обнаружили на на территории Коврова и района. Об этом сообщает ковровская администрация.

Первый случай, когда бешеное животное вышло к людям, случился еще 22 февраля. Звонок в районную станцию по борьбе с болезнями животных поступил от жителя деревни Говядиха. Звонивший сообщил, что его собаку по кличке Кунжут покусала лиса. Ветврачи, выехавшие на место, обнаружили труп лисы и забрали на стацнию.

Спустя еще три дня лиса забежала на территорию предприятия "Камион", где пыталаст покусать местную сторожевую собаку. 26 февраля рабочие обнаружили труп рыжей, после чего отвезли специалистам.

Во владимирской лабораирии опасения подтвердились - результаты по бешенству пригшли положительные.

Всех жителей города и района призывают привить своих домашних любимцев от опасной болезни. Сделать это можно в «Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных» г.Ковров, ул.Першутова, д.45. Справки по телефонам 8(4922)2-14-20 и 8(4922)2-33-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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