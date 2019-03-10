2019-03-10T16:52:09+03:00
Общество

На ж/д вокзале Вязников в честь 100-летия Фатьянова появится стальной соловей

Скульптуру выполнил мстёрский мастер Сергей Панков
Ольга МАКАРОВА
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фото: https://xn--b1akdajq8j.xn--p1ai/2019/03/07/stalnoj-solovej-sobiraetsya-poselitsya-u-zheleznodorozhnogo-vokzala-v-vyaznikah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopфото: https://xn--b1akdajq8j.xn--p1ai/2019/03/07/stalnoj-solovej-sobiraetsya-poselitsya-u-zheleznodorozhnogo-vokzala-v-vyaznikah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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О том, что на железнодорожном вокзале в Вязниках появится скульптура соловья сообщает портал Вязники.рф. Выполнил почти двухметровую стальную фигуру птицы мстёрский мастер Сергей Панков. Средства на покупку материала скульптору помогали собирать интернет-пользователи со всей страны.

В итоге мастер создал фигуру соловья, сидящего возле лиры на постаменте. Что интересно, материалом для композиции послужили мотоциклетные и велосипедные цепи, подшипники, куски ленточной пилы.

Разместят скульптуру, которая была сделана в честь 100-летия композитора Алексея Фатьянова, уроженца Вязников, на территории железнодорожного вокзала. Осталось лишь согласовать его установку в ОАО "РЖД".

ИСТОЧНИК KP.RU

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