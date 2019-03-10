На ж/д вокзале Вязников в честь 100-летия Фатьянова появится стальной соловей
О том, что на железнодорожном вокзале в Вязниках появится скульптура соловья сообщает портал Вязники.рф. Выполнил почти двухметровую стальную фигуру птицы мстёрский мастер Сергей Панков. Средства на покупку материала скульптору помогали собирать интернет-пользователи со всей страны.
В итоге мастер создал фигуру соловья, сидящего возле лиры на постаменте. Что интересно, материалом для композиции послужили мотоциклетные и велосипедные цепи, подшипники, куски ленточной пилы.
Разместят скульптуру, которая была сделана в честь 100-летия композитора Алексея Фатьянова, уроженца Вязников, на территории железнодорожного вокзала. Осталось лишь согласовать его установку в ОАО "РЖД".
ИСТОЧНИК KP.RU