На ж/д вокзале Вязников в честь 100-летия Фатьянова появится стальной соловей

10 Март 16:51 2019-03-10T16:52:09+03:00

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О том, что на железнодорожном вокзале в Вязниках появится скульптура соловья сообщает портал Вязники.рф. Выполнил почти двухметровую стальную фигуру птицы мстёрский мастер Сергей Панков. Средства на покупку материала скульптору помогали собирать интернет-пользователи со всей страны.

В итоге мастер создал фигуру соловья, сидящего возле лиры на постаменте. Что интересно, материалом для композиции послужили мотоциклетные и велосипедные цепи, подшипники, куски ленточной пилы.

Разместят скульптуру, которая была сделана в честь 100-летия композитора Алексея Фатьянова, уроженца Вязников, на территории железнодорожного вокзала. Осталось лишь согласовать его установку в ОАО "РЖД".

ИСТОЧНИК KP.RU