Под Гусь-Хрустальным легковушка влетела в "Камаз": погибли трое, в том числе несовершеннолетний
10 марта около 13.30 в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с участием двух машин, сообщает региональное УМВД.
По предварительной информации, легковушкой «ВАЗ-2115», которая двигалась в сторону Гусь-Хрустального по дороге на Купреево, выехала на "встречку". В этот момент по ней ехал "Камаз". Столкновения избежать не удалось. На снимках с места происшествия видно, что легковушку буквально подмяло под грузовую машину. Она превратилась в груду железа.
В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира "пятнашки", один из погибших - несовершеннолетний. Чтобы вытащить погибших их пришлось буквально вырезать из покореженной машины.
Движение на дороге частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции организуют объезд аварийного участка и регулируют дорожное движение.
ИСТОЧНИК KP.RU