Под Гусь-Хрустальным легковушка влетела в "Камаз": погибли трое, в том числе несовершеннолетний

10 Март 16:03 2019-03-10T16:07:31+03:00

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10 марта около 13.30 в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с участием двух машин, сообщает региональное УМВД.

По предварительной информации, легковушкой «ВАЗ-2115», которая двигалась в сторону Гусь-Хрустального по дороге на Купреево, выехала на "встречку". В этот момент по ней ехал "Камаз". Столкновения избежать не удалось. На снимках с места происшествия видно, что легковушку буквально подмяло под грузовую машину. Она превратилась в груду железа.

В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира "пятнашки", один из погибших - несовершеннолетний. Чтобы вытащить погибших их пришлось буквально вырезать из покореженной машины.

Движение на дороге частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции организуют объезд аварийного участка и регулируют дорожное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU