Комитет по социальной политике Владимирской области возглавил Всеволод Осокин

9 Март 19:58 2019-03-09T19:58:40+03:00

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Новым руководителем комитета по социальной политике администрации Владимирской области назначен москвич Всеволод Осокин. Прежний руководитель структурного подразделения администрации Владимирской области Елена Сергеева уволилась по собственному желанию.

Всеволод Осокин родился в 1987 году, в 2010 году окончил университет «Синергия». Работал ведущим специалистом Южнопортового района ЮАО Москвы по организации социально-воспитательной и физкультурной работы с населением. В дальнейшем работал заместителем главы Алтуфьевского района по взаимодействию с населением. В администрации Владимирской области трудится с января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU