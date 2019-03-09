Комитет по социальной политике Владимирской области возглавил Всеволод Осокин
Новым руководителем комитета по социальной политике администрации Владимирской области назначен москвич Всеволод Осокин. Прежний руководитель структурного подразделения администрации Владимирской области Елена Сергеева уволилась по собственному желанию.
Всеволод Осокин родился в 1987 году, в 2010 году окончил университет «Синергия». Работал ведущим специалистом Южнопортового района ЮАО Москвы по организации социально-воспитательной и физкультурной работы с населением. В дальнейшем работал заместителем главы Алтуфьевского района по взаимодействию с населением. В администрации Владимирской области трудится с января 2019 года.
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