Во Владимире во дворе дома сгорела машина

9 Март 11:22 2019-03-09T11:23:40+03:00

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8 марта около 12.40 во дворе дома № 26А по улице Верняя Дуброва загорелся припаркованный легковой автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, пожар тушили семь человек. Причины возгорания выясняются. О пострадавших при пожаре пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области не сообщает.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра. В тушении возгорания было задействовано три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU