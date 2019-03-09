Во Владимире во дворе дома сгорела машина
Никто не пострадал
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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8 марта около 12.40 во дворе дома № 26А по улице Верняя Дуброва загорелся припаркованный легковой автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, пожар тушили семь человек. Причины возгорания выясняются. О пострадавших при пожаре пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области не сообщает.
Площадь пожара составила 4 квадратных метра. В тушении возгорания было задействовано три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU