Собинская прокуратура заставила местную жительницу вернуть растраченный материнский капитал
Сертификат она получила десять лет назад
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Собинская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере господдержки многодетных семей. Одной из местных жительниц, получивших сертификат о материнском капитале в 2009 году, пришлось вернуть растраченные деньги.
Мать троих детей в 2017 году получила право потратить деньги по сертификату на улучшение жилищных условии. На покупку квартиры она потратила 375 тысяч рублей. Через некоторое время женщина продала жилье, из-за чего семья не улучшила жилищные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU