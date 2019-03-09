Собинская прокуратура заставила местную жительницу вернуть растраченный материнский капитал

9 Март 10:02 2019-03-09T10:02:32+03:00

Сертификат она получила десять лет назад

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Собинская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере господдержки многодетных семей. Одной из местных жительниц, получивших сертификат о материнском капитале в 2009 году, пришлось вернуть растраченные деньги.

Мать троих детей в 2017 году получила право потратить деньги по сертификату на улучшение жилищных условии. На покупку квартиры она потратила 375 тысяч рублей. Через некоторое время женщина продала жилье, из-за чего семья не улучшила жилищные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU