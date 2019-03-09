2019-03-09T10:02:32+03:00
Общество

Собинская прокуратура заставила местную жительницу вернуть растраченный материнский капитал

Сертификат она получила десять лет назад
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Собинская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере господдержки многодетных семей. Одной из местных жительниц, получивших сертификат о материнском капитале в 2009 году, пришлось вернуть растраченные деньги.

Мать троих детей в 2017 году получила право потратить деньги по сертификату на улучшение жилищных условии. На покупку квартиры она потратила 375 тысяч рублей. Через некоторое время женщина продала жилье, из-за чего семья не улучшила жилищные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки