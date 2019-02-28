2019-02-28T15:27:49+03:00
Общество

Владимирскому тракторному заводу возложили траурный венок

Автор флэшмоба пожелал остаться неизвестным
Сергей МОРКОВКИН
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28 февраля перед уличными часами на улице 850-летния Владимира, установленными в прошлом году на месте старой советской стелы в часть Владимирского тракторного завода, появился траурный венок. Судя по исполнению, венок сделан профессиональной ритуальной фирмой. Автор флэшмоба, решивший почтить память некогда крупнейшего предприятия города, остается неизвестным.

. Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

"Владимирский тракторный завод" в своей последней инкарнации в виде филиала чебоксарского "Промтрактора" прекратил свое существование в июле 2018 года, когда под сокращение попали последние 300 сотрудников завода. В августе прошлого года владельцы завода заявили о возрождении производства, но на данный момент завод не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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