Филиал НПО «Наука» посетил врио первого заместителя Губернатора Владимирской области Максим Брусенцов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-28T11:07:53+03:00

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26 февраля в рамках рабочей поездки в Киржачский район врио первого заместителя Губернатора Владимирской области Максим Брусенцов побывал в филиале ПАО НПО «Наука». В состав делегации также вошли представители областной администрации и руководство администрации Киржачского района.

Гости осмотрели производственные площадки предприятия, в частности, цех сборки теплообменников, участок станков с ЧПУ, цех радиоэлектронной аппаратуры и испытательно-контрольную лабораторию.

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Максим Брусенцов посетил строительную площадку, где в настоящее время идет строительство нового производственно-испытательного комплекса общей площадью 16 тыс. м². НПО «Наука» реализует проект при поддержке администрации Владимирской области, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности и Внешэкономбанка. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составит свыше 2 млрд. рублей. Новый завод будет производить системы жизнеобеспечения летательных аппаратов и авиационных агрегатов, а также высокоресурсных автономных энергостанций. В филиале появится более 350 новых рабочих мест. Ввод новых корпусов в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2019 года.

В ходе визита Максим Сергеевич провел переговоры с заместителем Генерального директора – Директором филиала НПО «Наука» Владимиром Лабадиным о дальнейшем развитии предприятия и инфраструктуры пос. Першино и Киржачского района в целом. Гостям была продемонстрирована презентация о стратегии развития предприятия.

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«НПО «Наука» реализует крупный проект по релокации и модернизации производства. Киржачский район Владимирской области выбран неслучайно. Благодаря областной и районной администрации здесь созданы благоприятные условия для организации современного высокотехнологичного производства», - сказал Владимир Лабадин.

ПАО НПО «Наука» является ведущим российским предприятием авиационно-космической отрасли и крупнейшим производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Предприятие также представляет услуги в сфере поддержки заказчика и послепродажного обслуживания выпускаемых систем и изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU