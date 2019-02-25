2019-02-25T18:12:03+03:00
Общество

Журналист "Комсомольской правды-Владимир" награжден дипломом Законодательного собрания

Председатель областного парламента Владимир Киселёв рассказал представителям СМИ о взаимоотношениях Заксобрания с областной администрацией
Алексей Метелкин
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предоставлено пресс-службой ЗСпредоставлено пресс-службой ЗС
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25 февраля председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв встретился с победителями парламентского конкурса среди региональных СМИ. Напомним, открытый конкурс для освещающих работу ЗС журналистов проходит уже шестой год. По традиции, лучших определяли в 4 номинациях.

И в номинации "Оперативное освещение парламентских тем и событий, отражающих деятельность Законодательного Собрания Владимирской области, его комитетов и отдельных депутатов" свой диплом получил заместитель редактора КП- Владимир Алексей Сухов.

предоставлено пресс-службой ЗС

предоставлено пресс-службой ЗС

Он разделил успех вместе с шеф-редактором ГТРК-Владимир Марией Силаевой, корреспондентом телекомпании "Шестой канал" Валерией Саенко, обозревателем телеканала "Губерния 33" Екатериной Зинуровой, редактором "Зебра-ТВ" Петром Фокиным, обозревателем газеты "Владимирские ведомости" Александром Известковым.

После церемонии награждения Владимир Киселёв в неформальной обстановке за чашкой чая пообщался с журналистами. Спикера облпарламента в том числе спросили о взаимоотношениях парламентариев с администрацией региона и сроками согласования вице-губернаторов. Владимир Киселев отметил, что депутаты находятся в постоянном контакте не только с главой региона, но и со всеми замами. Что касается утверждения замов в должности, то в областной администрации пока не выносили их на обсуждение депутатов. И предельных сроков для губернатора по этому вопросу нет. Так что вице-губернаторы могут проработать с приставкой и.о. хоть несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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