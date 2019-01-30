Во Владимире эвакурованы здания горадминистрации, торгового центра и ЦНТИ

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-30T12:11:53+03:00

Звонки о минировании поступали в Загородную больницу, ЦНТИ и роддом № 2

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30 января по Владимиру прокатилась волна телефонных сообщений о минировании общественных зданий в разных концах города. На данную минуту известно о звонках в Областную клиническую больницу в Загородном парке, ЦНТИ, Роддом № 2. Здание мэрии города Владимира оцеплено и эвакуировано.

Также известно, что торговый центр "Меридиан" закрыт на ближайшие два часа. Здание казначейства в центре города эвакуировано.

Общественное здание у администрации городаФото: Валерия Рудометова

На улице Горького повсюду машины с мигалками. Официальной информации о происходящем в городе от силовых ведомств на данный момент не поступало.

Улица ГорькогоФото: Валерия Рудометова

ИСТОЧНИК KP.RU