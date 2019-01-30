Во Владимире эвакурованы здания горадминистрации, торгового центра и ЦНТИ
30 января по Владимиру прокатилась волна телефонных сообщений о минировании общественных зданий в разных концах города. На данную минуту известно о звонках в Областную клиническую больницу в Загородном парке, ЦНТИ, Роддом № 2. Здание мэрии города Владимира оцеплено и эвакуировано.
Также известно, что торговый центр "Меридиан" закрыт на ближайшие два часа. Здание казначейства в центре города эвакуировано.
Общественное здание у администрации городаФото: Валерия Рудометова
На улице Горького повсюду машины с мигалками. Официальной информации о происходящем в городе от силовых ведомств на данный момент не поступало.
Улица ГорькогоФото: Валерия Рудометова
ИСТОЧНИК KP.RU