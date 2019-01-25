2019-01-25T16:05:07+03:00
Происшествия

В Коврове маршрутка врезалась в жилой частный дом

В ГИБДД выясняют, кто из двух участников ДТП — его виновник
Артем Бердник
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Фото из группы "ЧП Ковров"Фото из группы "ЧП Ковров"
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Утром 25 января в Коврове на перекрестке между улицами Гагарина и Челюскинцев произошло дтп, в результате которого маршрутка столкнулась с кроссовером и улетела в деревянный жилой дом. Скорость у маршрутки была не большая, поэтому сильно никто не пострадал. Пассажиры автобуса и водитель «Хендай» отделались ушибами.

Фото из группы "ЧП Ковров"

Фото из группы "ЧП Ковров"

По словам очевидцев, виновник ДТП именно водитель «Хендай», однако в ГИБДД пока проводят расследование.

- Управляя автобусом «ПАЗ», и перевозя 9 пассажиров, водитель 1962 столкнулся с автомобилем «Хендай Крета» под управлением водителя 1969 года. После столкновения автобус совершил наезд на частный дом. В результате ДТП пострадали пассажир автобуса и пассажир автомобиля. В ходе административного расследования будет установлено, кто из водителей нарушил требования сигнала светофора.

113-й дом по улице Челюскинцев остался немного помятым, из-за чего его жильцы тут же выбежали жаловаться на улицу. По всей видимости, дом им будет восстанавливать тот, кто будет признан виновников ДТП.

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