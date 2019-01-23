Сода по 150 рублей — даже продавцы в ГМ «Лента» в шоке

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-23T12:45:31+03:00

Во всех остальных магазинах она стоит примерно в 5 раз дешевле

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На полках гипермаркета «Лента» можно увидеть кое-что из ряда вон выходящее. В разделе с дешевыми товарами вроде соли и сахара появился элитный продукт (судя по цене) — пищевая сода, стоимостью 157 рублей за 500 грамм. К счастью, это цена без скидки. Владельцам карты «Лента» магазин щедро скидывает аж 8 рублей, получается 149.79 Получается, что килограмм соды стоил бы 300 рублей. Для сравнения, за такие деньги можно купить килограмм хороших конфет или свинины.

Можно было бы посчитать, что кто-то просто перепутал ценники, но сканер показывает ту же самую цену. Увидев ее, продавцы в магазине были мягко говоря удивлены. «Ах#еть, вот это сода подорожала» - промолвила одна из них, увидев стоимость.

Нормальная цена на содуФото: Артем Бендрик

Нормальная цена за упаковку обычной, человеческой соды — примерно 30 рублей. Именно столько она и стоит в обычных супермаркетах.