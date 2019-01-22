Бывшего директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника задержали в Москве

СЕГОДНЯ 20:16 2019-01-22T20:16:53+03:00

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21 января в Москве по подозрению в присвоении и растрате был задержан бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев. Эту информацию подтвердили во Следкоме.

По неофициальным источникам, дело Игоря Конышева связано с созданием нового сайта ВСМЗ, обошедшегося в 4 миллиона рублей. Вместе с ним задержаны и бывшие помощники Конышева по работе в ВСМЗ.

Игорь Конышев был назначен генеральным директором ВСМЗ в июне 2016 года. Его работа в музее вызвала неоднозначную реакцию владимирской общественности. В ноябре 2018 года Игорь Конышев покинул пост главы ВСМЗ по собственному желанию.