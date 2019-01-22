Во Владимирской области корью заболело уже 49 человек

СЕГОДНЯ 19:21 2019-01-22T19:21:26+03:00

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Областное управление Роспотребнадзора сообщает о новых случаях заболевания корью. Число заболевших увеличилось вдвое. По состоянию на 22 января корью заболело 49 человек.

- Все заболевшие - цыгане, проживающие в поселке Сновицы Суздальского района. По-прежнему заболевают невакцинированные против кори лица, как дети, так и взрослые, а также лица с неизвестным прививочным анамнезом, - поясняют в управлении.

Все заболевшие изолированы. Прививки от кори начали делать и детям, и взрослым. Обязали сделать прививку работникам торговли, транспорта, ЖКХ, а также мигрантам.

Корь передается воздушно-капельным путем. Заболевание характеризуется лихорадкой, интоксикацией, воспалением конъюнктивы и слизистых верхних дыхательных путей, энантемой и этапными пятнисто-папулезными высыпаниями на коже.Корь опасна своими осложнениями.

Прививкам подлежат дети в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослые до 55 лет не болевшие инфекцией, не привитые, не имеющие сведений о прививке и привитые однократно.