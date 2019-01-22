Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе всероссийского фестиваля авторской песни

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-22T19:10:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени Кобзона объявлен заочный конкурс по трём номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей» и «Песни о профессиях, специальностях, призваниях».

Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется «Детская мастерская» для ребят до 16 лет включительно.

С каждым годом растёт не только количество участников, но и расширяется их география. В прошлом году было представлено свыше 2600 поэтических и музыкальных работ более чем из 60 регионов России. В конкурсе приняли участие соотечественники из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Канады, Германии и других стран.

На протяжении нескольких лет лучших авторов и исполнителей, которые получали право выступить на главной сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф Кобзон.

Заявки на участие в творческом соревновании принимаются до 20 апреля. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля .