2019-01-22T19:05:00+03:00
Общество

Женщина, пострадавшая при пожаре в Юрьев-Польском, госпитализирована в ожоговый центр Нижнего Новгорода

Состояние пациентки остаётся стабильно тяжёлым.
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимир Сипягин поручил департаменту здравоохранения обеспечить оказание помощи в специализированном учреждении пациентке, серьёзно пострадавшей при пожаре в одной из квартир жилого дома в Юрьеве-Польском в минувшую субботу, 19 января.

Жительница Юрьева-Польского 1951 года рождения получила ожоги верхних и нижних дыхательных путей. На протяжении двух суток реаниматологи центральной районной больницы и Окб, прибывшие в Юрьев-Польский по экстренному вызову, боролись за её жизнь.

21 января, когда пациентка стала транспортабельной, её госпитализировали в специализированный ожоговый центр Приволжского медицинского исследовательского университета в Нижнем Новгороде. Состояние женщины оценивалось как крайне тяжёлое.

По данным на 22 января состояние пациентки остаётся стабильно тяжёлым. Она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Специалисты Нижегородского ожогового центра борются за её жизнь.

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