2019-01-22T18:12:00+03:00
Происшествия

Во Владимирской области «ласточка» наехала на инструмент, оставленный на ЖД

Ущерб, нанесенный поезду, оценили в 3 500 000 рублей
Артем Бердник
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Утром 6 ноября года работники путевой части под руководством бригадира вели ремонтные работы на 141 километре железной дороги. На перегоне «БолдиноКостерево» работники оставили инструмент, на который в этот же день в 12:26 наехал высокоскоростной поезд № 729, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву. Повезло, что машинист поезда заметил посторонний предмет. Скорость была большая — 137 км/ч, пришлось применять экстренное торможение, однако затормозить не удалось.

Никто, к счастью, не пострадал. Зато ущерб, причиненный поездку, оценивается более чем в 3 500 000 рублей. Сейчас ведется следствие, также выясняются обстоятельства, при которых рабочие могли оставить инструмент.

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