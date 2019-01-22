Недалеко от школы №39 во Владимире обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-22T17:56:45+03:00

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Днем 22 января под окнами 32 дома на улице Нижняя Дуброва был обнаружен труп мужчины, лежащий на снегу. Дом находится по соседству со школой №39. По словам очевидцев, бездыханное тело в еще течение нескольких часов лежало там, пока школьники возвращались с уроков.

В СледКоме России по Владимирской области рассказали, что 48-летний мужчина, вероятно, покончил с собой. Он проживал на пятом этаже этого дома. Дома с утра никого не было: жена ушла на работу, дочь — в школу, а старший сын живет отдельно. Соседи отзываются о погибшем и его семье крайне положительно.

По предварительным данным, несколько месяцев назад отец двух детей потерял работу. Найти новую сразу не получилось, как следствие — он впал в депрессию. Потеря работы и зарплаты стали сильным ударом, даже не смотря на то, что близкие его поддерживали. Супруга также добавила, что накануне ее муж был сильно напряжен, должно быть затянувшаяся депрессия и стала причиной такого поступка.