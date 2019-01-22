Во Владимире 45-летний мужчина избил участкового

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-22T16:23:56+03:00

За это ему дали полтора года условно

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Во Владимире осудили 45-летнего мужчину, признанного виновным в "применении насилия в отношении сотрудника власти" и "оскорбление представителя власти".

Как сообщает прокуратура Владимирской области, вечером 26 июня 2018 года мужчина устроил дебош в Добром. К мужчине подошел участковый и потребовал прекратить нарушать общественный порядок. Однако мужчина в ответ обматерил участкового, схватил его за форму, а потом и вовсе ударил того несколько раз ногами в область правого бедра. Все это происходило в присутствии множества свидетелей, так что свидетельских показаний на суде хватило.

Судья Фрунзенского районного суда согласился с позицией государственного обвинения и приговорил мужчину к полтора годам. Срок условный. При этом испытательный срок больше и равен двум годам. Приговор суда вступил в законную силу.