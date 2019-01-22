2019-01-22T15:09:33+03:00
Общество

Администрация Владимирской области готова софинансировать стройку дороги между улицами Чапаева и Сперанского, но только после изменения проекта

Сейчас проект не решит проблему с пробками в Юго-Западном районе Владимира
Алексей СУХОВ
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Областные власти дали ответ на заявление администрации города Владимира о необходимости софинасирования из областного бюджета строительства автомобильной дороги, соединяющей улицы Чапаева и Сперанского.

В "белом доме" заявили, что получали все запросы от мэрии Владимира и давали на них ответы. Суть их в следующем: существующий проект дороги не разгружает транспортные потоки в микрорайоне 8-ЮЗ. "Недостаточно только строительства транспортной развязки в районе домов 5, 6, 8 по улице Василисина и соединения улицы Чапаева с улицей Сперанского". В областной администрации считают, что надо расширить дорогу до 4 полос. Это предполагает снос нескольких частных домов, стоящих на ней.

При этом в "белом доме" сказали, что по планам строительство данного участка планировалось в 2021 году. И у города еще есть время внести изменения в проектную документацию. Если это произойдет, чиновники администрации Владимирской области готовы софинансировать работы по строительству вышеуказанной автомобильной дороги.

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