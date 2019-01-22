Пес Шарки помог найти вора муромским полицейским

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-22T14:15:02+03:00

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20 января 59-летний житель города Мурома, приехав в свой дом, расположенный недалеко от районного центра, увидел, что оконное стекло в доме разбито. При осмотре жилища хозяин обнаружил пропажу газового баллона.

- В состав следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, были включены инспектор-кинолог и служебная собака Шарки. Полицейские выяснили, что со времени хищения прошло уже более трех суток. Однако, служебной овчарке удалось выйти на след подозреваемого. Шарки привел полицейских к расположенному неподалеку дому, жильцы которого пояснили, что несколько дней назад приобрели газовый баллон у односельчанина, 35-летнего безработного местного жителя, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Мужчину задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

К слову, в отделе МВД «Муромский» на службе состоят пять собак породы немецкая овчарка. С их помощью в том году было раскрыто 14 преступлений.