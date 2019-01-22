Владимирский "Хор русской песни" стал лауреатом на международном фестивале
На VI ежегодном благотворительном гала-концерте «Рождественские песни народов мира» Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира" состоялось вручение дипломов лауреатам.
В конкурсе приняли участие более 1300 юных участников из разных коллективов России и из-за рубежа: Китая, Республики Беларусь, Италии. Из победителей региональных отборочных туров были выбраны Лауреаты. Ими стали 4 коллектива:
— Концертный хор «Радость» города Москвы — Лауреат I степени, номинация «Хоровое пение».
— «Концертный хор старших классов ДШИ №2 им. С.С.Прокофьева» детской школы искусств №2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира – Лауреат II степени, номинация «Хоровое пение».
— «Хор русской песни» Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина»– Лауреат II степени, номинация «Народное или этническое пение».
— Народный хор Пермского краевого колледжа искусств и культуры, ансамбль народной песни «Уралочка» – Лауреат II степени, номинация «Народное или этническое пение».