Владимирский "Хор русской песни" стал лауреатом на международном фестивале

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-22T13:48:28+03:00

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На VI ежегодном благотворительном гала-концерте «Рождественские песни народов мира» Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира" состоялось вручение дипломов лауреатам.

В конкурсе приняли участие более 1300 юных участников из разных коллективов России и из-за рубежа: Китая, Республики Беларусь, Италии. Из победителей региональных отборочных туров были выбраны Лауреаты. Ими стали 4 коллектива:

— Концертный хор «Радость» города Москвы — Лауреат I степени, номинация «Хоровое пение».

— «Концертный хор старших классов ДШИ №2 им. С.С.Прокофьева» детской школы искусств №2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира – Лауреат II степени, номинация «Хоровое пение».

— «Хор русской песни» Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина»– Лауреат II степени, номинация «Народное или этническое пение».

— Народный хор Пермского краевого колледжа искусств и культуры, ансамбль народной песни «Уралочка» – Лауреат II степени, номинация «Народное или этническое пение».