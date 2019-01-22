Юных владимирцев приглашают в экспедицию по Антарктиде

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-22T13:28:50+03:00

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30 января в Экологической библиотеке (ул. Сурикова, д. 26) состоится виртуальная экспедиция «Царство льда». Мероприятие приурочено ко Дню открытия Антарктиды, которое ежегодно отмечается 28 января.

Перед участниками мероприятия будет поставлен ряд вопросов: как появилось название «Антарктида» и что оно означает; кто пытался и кому удалось доплыть до неведомого континента; флаг какой страны первым был развернут на Южном полюсе? На эти и многие другие вопросы путешественникам поможет ответить электронная презентация «Покорение Южной земли».

В завершение участники экспедиции смогут проверить свои знания, приняв участие в интеллектуальной игре «Загадочный материк».

Начало — в 14 часов. Вход свободный!