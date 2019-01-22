2019-01-22T13:17:58+03:00
Общество

Суздаль вошел в тройку самых популярных малых городов за прошлый год

Туристы готовы отдавать за жилье почти две тысячи в сутки
Алексей СУХОВ
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов малые города России по итогам 2018 года.

Лахденпохья в Карелии, Суздаль во Владимирской области и Переславль-Залесский в Ярославской области вошли в первую тройку малых городов по популярности туристических поездок.

Туристы бронировали поездки в малые города в среднем на два-три дня и тратили на аренду жилья от 1,3 до 1,6 тысяч рублей на человека в сутки.

Дешевле всего проживание обошлось в Переславле-Залесском (в среднем, 1,3 тысячи рублей на человека в сутки), дороже всего - в Суздале (1,7 тысячи рублей на человека в сутки).

Самые длительные поездки совершали в малые города Карелии.

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