Владимирцев приглашают в филармонию на открытие Года театра

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-22T13:12:00+03:00

Изменить размер текста: A A

23 января на сцене Владимирской областной филармонии состоится открытие Года театра. Первый концерт, который пройдет в рамках этого события, представит слушателям яркую незабываемую программу, в которой собраны увертюры, арии и дуэты из самых знаменитых сочинений, созданных для музыкального театра.

Главной темой в этот вечер будет всемирная история любви, рассказанная на разные лады в любовных дуэтах и сольном исполнении. Артисты Музыкально-просветительского театра исполнят наиболее экспрессивные, пронзительные и чувственные композиции, передающие всю полноту и гамму оттенков любовного состояния – от первых проблесков зарождающегося чувства, мучительной тоски и томительного ожидания до восторженной радости и мгновений счастья. Прозвучат произведения из самых знаменитых постановок: «Юнона и Авось», «Принцесса цирка», «Сильва, «Кармен», «Призрак оперы», «Кабаре», «Notre Dame de Paris» и другие.

Начало - в 18.30. Цена билетов - 350 рублей.