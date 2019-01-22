Под Александровом с прилавка изъяли опасное сало

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-22T12:56:38+03:00

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Пятнадцать килограмм свиного и копченого сала выставили на прождажу в городе Карабаново Александровского района. Однако как выяснили сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области, у продавца не нашлось ветеринарных документов и деклараций соответствия на этот продукт. Проверяющие посчитали, что сало неизвестного происхождения может быть опасным для здоровья горожан и его утилизировали. За выявленные нарушения предпринимательнице предстоит заплатить штраф – двадцать тысяч рублей.