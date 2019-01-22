2019-01-22T12:56:38+03:00
Общество

Под Александровом с прилавка изъяли опасное сало

У предпринимательницы не нашлось на него документов
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пятнадцать килограмм свиного и копченого сала выставили на прождажу в городе Карабаново Александровского района. Однако как выяснили сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области, у продавца не нашлось ветеринарных документов и деклараций соответствия на этот продукт. Проверяющие посчитали, что сало неизвестного происхождения может быть опасным для здоровья горожан и его утилизировали. За выявленные нарушения предпринимательнице предстоит заплатить штраф – двадцать тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области «ласточка» наехала на инструмент, оставленный на ЖД
Недалеко от школы №39 во Владимире обнаружили труп мужчины
Во Владимире 45-летний мужчина избил участкового
Администрация Владимирской области готова софинансировать стройку дороги между улицами Чапаева и Сперанского, но только после изменения проекта
Пес Шарки помог найти вора муромским полицейским
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в 2018 году отключил электроэнергию у 6,5 тысяч должников
Владимирский "Хор русской песни" стал лауреатом на международном фестивале
Юных владимирцев приглашают в экспедицию по Антарктиде
Суздаль вошел в тройку самых популярных малых городов за прошлый год
Владимирцев приглашают в филармонию на открытие Года театра
С руководителями владимирских предприятий встретился академик РАН
Троих подростков осудили за продажу наркотиков в Муроме
Во Владимире даты 9.09.19 и 19.09.19 молодоженов не интересуют
Ковровчанин помог иностранцам незаконно проникнуть в страну