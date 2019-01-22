С руководителями владимирских предприятий встретился академик РАН

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-22T11:19:07+03:00

Он приехал по приглашению руководства области

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Владимирскую область по приглашению администрации региона посетил академик РАН Абел Аганбегян. Он встретился с руководителями региональных предприятий. В беседе приняли участие главы Кольчугинского завода "Электрокабель", АО "Генериум", ФКП ГЛП "Радуга", ООО "НТЛТ", ВлГУ, промпарка "ИКСЭЛ", НПО "Вояж", ОАО "СИД", ОАО "КЭМЗ" , ВНИИ "Сигнал" и ОАО "Сударь".

В ходе встречи были затронуты вопросы эффективности производства, производительности труда, определения точек роста и перспектив развития предприятий. По итогам пришедших встреч учёным будут сформулированы предложения для корректировки Стратегии социально-экономического развития области.