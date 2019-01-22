Троих подростков осудили за продажу наркотиков в Муроме
80 грамм они планировали оставить «закладками»
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В ночь с 3 на 4 марта трое подростков пытались сначала в Нижегородской области, а затем и в Муроме сбыть около 80 грамм наркотиков, оставляя «закладки». Они были задержаны полицейскими с поличным, прямо на месте с очередной «закладкой».
Муромский городской суд назначил 20-летним жителям города Арзамаса 7, 5 и 3.6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Они были признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств.