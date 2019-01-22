2019-01-22T10:56:15+03:00
Происшествия

Троих подростков осудили за продажу наркотиков в Муроме

80 грамм они планировали оставить «закладками»
Артем Бердник
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В ночь с 3 на 4 марта трое подростков пытались сначала в Нижегородской области, а затем и в Муроме сбыть около 80 грамм наркотиков, оставляя «закладки». Они были задержаны полицейскими с поличным, прямо на месте с очередной «закладкой».

Муромский городской суд назначил 20-летним жителям города Арзамаса 7, 5 и 3.6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Они были признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С руководителями владимирских предприятий встретился академик РАН
Во Владимире даты 9.09.19 и 19.09.19 молодоженов не интересуют
Ковровчанин помог иностранцам незаконно проникнуть в страну
Гусевчанин украл кузов от автомобиля в одной из деревень
Во Владимирской области почта появилась 240 лет назад
На прилавки магазинов Владимирской области могла попасть фальсифицированная "молочка"
Муромские конькобежки представят Владимирскую область на международных соревнованиях
Владимирца осудили за незаконный сбыт наркотических средств в Нижневартовске
В Струнино после капитального ремонта открылась детская поликлиника
В Гороховце спасатель вытащил провалившегося под лед лыжника
Троих жителей Нижегородской области осудили за торговлю наркотиками в Муроме
Во Владимире несовершеннолетний ограбил пенсионерку и сломал ей руку
Крещенские морозы во Владимирской области простоят неделю
В Гусь-Хрустальном 17-летний подросток цинично надругался над взрослым мужчиной
За последнюю неделю гриппом во Владимирской области заболело 13 человек
У жительницы Карабанова изъяли 15 килограммов сала
В Киржаче впервые пройдет фестиваль аргуновской резьбы
Владимирцев просят помочь в создании "Дороги памяти"
Анастасия Хомячкова представит Владимирскую область на Кубке Европы по самбо
Владимирский спортсмен стал чемпионом России по греко-римской борьбе
Во Владимире мать обвиняемого за разврате несовершеннолетних отдала адвокату 2,5 миллиона рублей
Владимирская прокуратура требует закрыть незаконный торговый центр на Чайковского
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США