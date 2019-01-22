2019-01-22T10:55:20+03:00
Общество

Во Владимире даты 9.09.19 и 19.09.19 молодоженов не интересуют

Запись на них началась в октябре, но очередей нет
Алексей СУХОВ
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Несколько дней назад в Санкт-Петербурге началось форменное безумие. В загсы Санкт-Петербурга выстроились очереди в несколько сотен метров. Женихи и невесты занимали очередь еще ночью. И все это ради того, чтобы сыграть свадьбу в красивую дату - 9.09.19 и 19.09.19.

Мы решили узнать, есть ли что-то подобное во Владимире. Но оказалось, что владимирцы мало внимания уделяют так называемой "магии цифр". На данные сентябрьские даты народ записывается, как и на все остальные дни.

- Ажиотажа никакого нет, - рассказали во дворце бракосочетаний города Владимира. - Возможно, это связано с тем, что запись началась еще с октября 2018 года. Некоторые записываются на эти даты, но их немного. Не больше чем на другие сентябрьские даты.

Возможно, ажиотаж появится чуть позднее. Многие пары порой тянут до последнего. Однако затягивать не стоит. Хоть свободное время еще осталось, но оно может быстро закончиться.

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