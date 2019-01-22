2019-01-22T10:28:27+03:00
Происшествия

Ковровчанин помог иностранцам незаконно проникнуть в страну

Ковровчанин помог иностранцам незаконно проникнуть в страну
Артем Бердник
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19 января в ковровской полиции возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

С ноября по декабрь безработный ковровчанин за деньги уведомил службу о том, что к нему собираются приехать жить 6 иностранцев, при этом оставлять их у себя дома ковровчанин не планировал, - сообщают в УМВД России по Владимирской области.

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