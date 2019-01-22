2019-01-22T10:19:04+03:00
Происшествия

Гусевчанин украл кузов от автомобиля в одной из деревень

Увез на своей машине и сдал в металлолом
Артем Бердник
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Как сообщает УМВД России по Владимирской области, в конце октября прошлого года житель Гусь-Хрустального тайно похитил кузов от автомобиля «Ауди-80» из частного дома в одной из местных деревень. 28-летний гусевчанин вывез кузов на своей машине и сдал в пункт приема металла, говорит, что нужны были деньги.

Деньги за кузов, который оценили в 15 000 рублей, вернули владельцу. Расследование по уголовному делу было завершено, материалы дела направлены в суд. Мужчина обвиняется в краже.

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