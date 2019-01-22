Во Владимирской области почта появилась 240 лет назад
Развитие почты на территории региона стало возможным после подписания Екатериной II в сентябре 1778 года указа о разделении губернии на 14 уездов. Почтовые дистанции были учреждены в городах: Суздаль, Меленки, Вязники, Гороховец, Ковров, Покров, Киржач, Александров и Юрьев-Польский.
Пунктами на почтовых трактах были почтовые станции, располагавшиеся на определенных дистанциях друг от друга. На каждой станции находились две лошади, а для ямщиков были отведены особые почтовые дворы. Корреспонденция собиралась и запечатывалась в специальные казенные чемоданы, после чего отправлялась в почтовой карете по трактам. Было составлено расписание отправки почты из разных городов региона. Например, из Владимира почта отправлялась по понедельникам по направлениям Суздаль, Ковров, Вязники и Гороховец, а по субботам - в Судогду, Муром и Меленки.
На сегодняшний день на территории Владимирской области функционируют 404 отделения почтовой связи, из которых 262 находятся в сельской местности.