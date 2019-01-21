На прилавки магазинов Владимирской области могла попасть фальсифицированная "молочка"

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-21T19:10:53+03:00

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По информации Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в обороте обнаружена фальсифицированная молочная продукция торговой марки «Милка» производителем которой согласно информации, указанной на этикетке является «Дальпродукт».

Однако припроверке выяснилось, что это предприятие -"призрак". по указанному адресу располагается жилой дом.

Не исключено, что фальсифицированная продукция согла попасть в магазиныВладимирской области.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области призывает потребителей быть бдительными при выборе молока и молочной продукции, обращать внимание на маркировку, стоимость продукта и его производителя.

К слову, до 4 февраля будет работать "горячая линия" по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности. На вопросы владимирцев ответят специалисты отдела надзора по гигиене питания.

Задать вопросы можно по телефону: (4922) 45-10-70 с 10 до 12 часов.