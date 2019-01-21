2019-01-21T19:03:17+03:00
Спорт

Муромские конькобежки представят Владимирскую область на международных соревнованиях

В общей сложности девушки выиграли три золота и серебро
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Муромлянки Елена Еранина и Дарья Шмелёва представят Владимирскую область на международных соревнованиях по конькобежному спорту по итогам выступлений на Кубке России и первенстве России среди юниоров.

На III этапе Кубка России по конькобежному спорту, проходившем в Москве 17 и 18 января, Елена Еранина завоевала две золотые медали – на дистанции 1500 метров и в командных гонках.

Победа в соревнованиях дала Елене право на участие в пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет с 1 по 3 февраля в Хамаре (Норвегия).

Дарья Шмелёва выиграла золотую и серебряную медали на первенстве России среди юниоров, которое проходило с 17 по 19 января в Санкт-Петербурге. Первое место спортсменка завоевала в масстарте, второе – на дистанции 1500 метров.

По результатам турнира Дарья отправится на этап Кубка мира среди юниоров, который состоится в Норвегии в начале февраля, а также на первенство мира.

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