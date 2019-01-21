Муромские конькобежки представят Владимирскую область на международных соревнованиях
Муромлянки Елена Еранина и Дарья Шмелёва представят Владимирскую область на международных соревнованиях по конькобежному спорту по итогам выступлений на Кубке России и первенстве России среди юниоров.
На III этапе Кубка России по конькобежному спорту, проходившем в Москве 17 и 18 января, Елена Еранина завоевала две золотые медали – на дистанции 1500 метров и в командных гонках.
Победа в соревнованиях дала Елене право на участие в пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет с 1 по 3 февраля в Хамаре (Норвегия).
Дарья Шмелёва выиграла золотую и серебряную медали на первенстве России среди юниоров, которое проходило с 17 по 19 января в Санкт-Петербурге. Первое место спортсменка завоевала в масстарте, второе – на дистанции 1500 метров.
По результатам турнира Дарья отправится на этап Кубка мира среди юниоров, который состоится в Норвегии в начале февраля, а также на первенство мира.