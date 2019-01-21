Владимирца осудили за незаконный сбыт наркотических средств в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 18:26 2019-01-21T18:26:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Владимирской области. Он признан виновным в покушении и приготовлении к сбыту наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет». Как оказалось, осужденный получил сверток с наркотиками от неустановленного товарища и часть средств разместил по городу в «закладках». Разложить все запрещенные вещества он не успел, поскольку попался полицейским. При себе у задержанного нашли не только крупную партию наркотиков, но и сотовый телефон, где были записаны места с закладками. По решению суда владимирцу назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии строгого режима.