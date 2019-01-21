2019-01-21T17:36:31+03:00
Общество

В Струнино после капитального ремонта открылась детская поликлиника

Теперь маленькие пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой АВО.предоставлено пресс-службой АВО.
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21 января в городе Струнино после капитального ремонта состоялось открытие детской поликлиники. Внешний облик корпуса полностью преобразился – отремонтирован фасад, обновлены регистратура, гардероб, кабинеты врачей, туалеты, процедурные и прививочные кабинеты, оборудованы удобные места ожидания.

Кроме того, в поликлинике заработал фильтр, который исключит контакты детей с респираторными вирусными инфекциями с остальными пациентами, а кабинеты врачей оснащены современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Здесь также полностью обновлены все инженерные коммуникации – системы водо- и теплоснабжения, электропроводка и канализация, отремонтированы стены и напольное покрытие, заменены окна и двери. Струнинская детская поликлиника обслуживает три педиатрических участка. К лечебному учреждению приписано около 3 тысяч детей. В поликлинике будут вести приём выездные бригады узких специалистов – врач-хирург, невролог, офтальмолог и эндокринолог.

На ремонт и оснащение Струнинской детской поликлиники было израсходовано более 17 млн рублей из областного бюджета.

предоставлено пресс-службой АВО.

предоставлено пресс-службой АВО.

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