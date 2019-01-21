В Гороховце спасатель вытащил провалившегося под лед лыжника

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-21T16:42:12+03:00

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21 января лыжная прогулка жителя Нижнего Новгорода по Клязьме в Гороховецком районе чуть не обернулась трагедией. Мужчина, который позже представился Николаем, решил на лыжах прокатиться вдоль городской спасательной станции. Было это около 14.00. Но тонкий лед под нижегородцем не выдержал, Николай рухнул в ледяную воду.

К счастью, рядом пешее патрулирование по берегу реки совершал Эдуард Дюдькин. Увидев мужчину в воде, тот в считанные секунды оказался на месте происшествия и помог провалившемуся выбраться из воды.

Мужчина поблагодарил Эдуарда Владимировича за своё спасение, от медицинской помощи отказался.