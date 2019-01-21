Во Владимире несовершеннолетний ограбил пенсионерку и сломал ей руку

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-21T15:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего владимирца, которого подозревают в разбое.

По версии следствия, вечером 17 января парень находился в Ленинском районе. В какой-то момент он заметил пожилую женщину с сумкой и почувствовал легкую наживу. Парень подбежал к ней, схватив за руку и попытался вырвать сумку. Однако пенсионерка оказалась не из робкого десятка. Она начала сопротивляться. Тогда грабитель сломал женщине руку и вырвал сумку.

Парень бросился убегать, но по дороге его остановили двое прохожих. Им он сообщил, что сумку несет пострадавшей женщине, якобы он вырвал ее у грабителя. Но мужчины вызвали полицию. Сумку в итоге женщине вернули и вызвали скорую. Оказалось, что у нее сложный перелом плечевой кости.

По объяснениям подозреваемого, на преступление он решился, чтобы добыть денег на погашение долгов, скопившихся при игре ставки на спорт в букмекерской компании. Подозреваемый - учащийся колледжа.