Крещенские морозы во Владимирской области простоят неделю

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-21T15:21:46+03:00

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В этом году крещенские морозы придут во Владимирскую область почти вовремя. Похолодание начнется уже в ночь на 22 января.

За ночь температура воздуха упадет почти на 10 градусов - с -8 вечером 21 января до -19 утром 22 января.

Холода во Владимирскую область принесет арктический антициклон. Всю неделю, до следующего понедельника, днем во Владимире будет до -15 градусов, по ночам - около -20. При этом синоптики обещают солнечные, почти бесснежные, хотя и морозные дни.

Атмосферное давление всю неделю будет выше нормы, а влажность - пониженной. Это неблагоприятные условия для метеочувствительных людей, для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Экстремально низких температур не прогнозируется - ниже - 20 градусов столбик термометра не опустится. Сравнительно «теплая» зима вернется только со следующего понедельника, 29 января - будет не холоднее -10 градусов.