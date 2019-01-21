В Гусь-Хрустальном 17-летний подросток цинично надругался над взрослым мужчиной

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-21T15:15:47+03:00

Перед этим он его избил

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка из Гусь-Хрустального. Молодого человека обвиняют в избиении и циничном надругательстве над мужчиной.

По версии следствия, 16 января 2019 года молодой человек на квартире едва знакомого мужчины выпивал в компании приятелей. Между участниками застолья возник конфликт на бытовой почве. 17-летний подросток вместе с приятелем сильно избили хозяина квартиры. 47-летний мужчина потерял сознание, а молодой человек, желая унизить обидчика, цинично надругался над ним. Потом парень прихватил с собой колонки от музыкального центра и ушел. Хозяина квартиры положили в больницу.

Следствие сообщает, что 17-летний школьник воспитывается в многодетной семье и обладает низким уровнем обучаемости. Отношения поддерживает в основном с людьми старше себя, склонных к асоциальному образу жизни.